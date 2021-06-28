Оборонная организация исследований и разработок DRDO успешно испытала баллистическую ракету нового поколения Agni-P (Прайм).

Agni-P — усовершенствованный вариант ракет класса Agni нового поколения. Это баллистическая ракета с дальностью действия от 1 тыс. до 2 тыс. км.

— Испытания проводили на острове Абдул Калама у побережья Одиши, Баласоре, в 10.55 утра по местному времени, — говорится в заявлении DRDO.

Также известно, что различные телеметрические и радиолокационные станции, расположенные вдоль восточного побережья, отслеживали и контролировали ракету.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх сказал, что было введено много передовых технологий, включая композиты, движущие системы, инновационные механизмы наведения и управления, а также современные навигационные системы.

— Ракета Agni-P еще больше укрепит надежные возможности сдерживания Индии, — написал Сингх в Twitter.

Объясняя отличие от предыдущего класса ракет Agni, представитель DRDO сказал, что Agni-P улучшил параметры, включая маневрирование и точность.

— Существует полное обновление технологий в любом смысле, — добавил он.

Ракеты класса Agni из семейства индийских баллистических ракет различной дальности (малой и средней), разработанных в рамках Комплексной программы разработки управляемых ракет Министерства обороны Индии. Данные ракеты являются средством доставки ядерных зарядов ВС Индии.

Иточник: The Hindu

Фото: The Hindu