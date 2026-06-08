79-летний испанский функционер Флорентино Перес останется президентом мадридского «Реала» до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба Реала.

Перес выиграл выборы президента Реала

Избирательная комиссия Реала сообщила, что после подсчета 100% голосов, отданных лично и по почте, кандидатура Флорентино Переса победила на выборах президента и правления Реала.

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За него отдали 21 741 голос, что составляет 65%. Кандидатура во главе с Энрике Рикельме набрала 11 814 голосов, что составляет 35%.

О проведении внеочередных выборов президента Реала объявили в мае на фоне критики из-за неудачного сезона Реала.

Команда завершила сезон-2025/26 без единого трофея: вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступила в борьбе за чемпионство в Ла Лиге и не выиграла Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Флорентино Перес возглавляет Реал непрерывно с 2009 года, а впервые стал президентом клуба еще в 2000-м.

Испанские СМИ заявляют, что после победы на выборах Переса Реал объявит о назначении главным тренером команды Жозе Моуринью.

На победу Переса уже отреагировал португальский специалист, который отметил: Да, Флорентино Перес победил. Конечно.

José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Для 63-летнего тренера это станет вторым этапом работы в Реале. Впервые Моуринью возглавлял сливочных с 2010 по 2013 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании.

Во время предвыборной кампании Перес обещал пригласить в команду Дензела Дюмфриса и Ибраима Конате, а также попытаться оформить трансфер вингера Баварии Майкла Олисе.

За время президентства Переса Реал семь раз выигрывал Лигу чемпионов, а всего завоевал 37 трофеев.

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