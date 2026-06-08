В ночь на 8 июня и утром российские войска продолжили атаки по украинским городам. Под ударами оказались Одесса, Конотоп Сумской области, Харьков и Днепропетровщина — повреждены жилые дома, энергетическая и транспортная инфраструктура, есть погибшие и раненые.

Параллельно Украина продолжает дипломатическую активность: президент Владимир Зеленский объяснил цель своего открытого письма к Путину и провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

О главных событиях ночи и утра 8 июня — читайте дальше.

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Атака на Одессу

Утром 8 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

После серии взрывов стало известно о пострадавших среди гражданских.

По предварительным данным, удар застал людей на остановке общественного транспорта. Травмы получили две женщины в возрасте 64 и 65 лет, а также 55-летний водитель маршрутного автобуса.

Самые тяжелые ранения получила одна из женщин — у нее зафиксировали множественные осколочные повреждения. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил и о последствиях для энергетической инфраструктуры региона.

На юге области повреждено оборудование одного из энергетических объектов, из-за чего без электроснабжения остались более тысячи потребителей.

В ДТЭК уточнили, что речь идет об их объекте.

Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы.

Удар по Конотопу

Утром 8 июня прогремели взрывы в Конотопе Сумской области во время атаки ударных беспилотников. По словам городского главы Артема Семенихина, город атаковали по меньшей мере тремя дронами.

Под удар попала гражданская застройка, в частности многоэтажный жилой дом.

Из-за повреждения сетей часть города осталась без света.

— Половина города без электроэнергии, — сообщил городской глава.

Позже стало известно, что во время взрывов в Конотопе пострадали четыре человека: две женщины в возрасте 71 и 41 год, 44-летний мужчина и 8-летний мальчик.

У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс.

Кроме того, во время разбора завалов спасатели нашли тело 78-летней женщины.

Атака на Харьков

Вражеская атака на Харьков началась еще с вечера 7 июня. Сначала в Киевском районе зафиксировали удар FPV-дрона, а уже ночью город оказался под новой волной атак ударных беспилотников.

Основной удар пришелся по Холодногорскому району. По состоянию на утро там зафиксировали по меньшей мере семь попаданий.

Известно, что один из беспилотников попал в логистический хаб Укрпочты. В результате удара здание подверглось серьезным разрушениям.

В компании заявили, что, несмотря на повреждения, работу не останавливают — доставка в городе продолжается, а клиентам компенсируют потери в случае уничтожения отправлений.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Также при обстреле Харькова было повреждено депо №5 Новой почты.

Попадание дрона в крышу здания повлекло за собой пожар и частичное обрушение конструкций.

Сотрудники не пострадали, поскольку депо на момент атаки не работало.

В настоящее время из-за повреждения крыши, сильного задымления и риска обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным.

По предварительной информации, в помещении на момент попадания было 363 отправления общей стоимостью около 1 млн грн. Информация об их состоянии уточняется.

Новая почта также обещает компенсировать клиентам объявленную стоимость поврежденных отправлений и уведомит детали возмещения.

Обстрелы Днепропетровщины

В течение суток российские войска около 40 раз атаковали районы Днепропетровской области.

Под ударами были Никопольский, Синельниковский районы, а также Днепр и Павлоград.

На Никопольщине из-за обстрелов возникли пожары, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Там пострадали четыре человека.

Самые тяжелые травмы получила 70-летняя женщина — ее госпитализировали.

В Синельниковском районе повреждены многоэтажки, частные дома, инфраструктура и транспорт.

В самом Днепре разрушениям подверглись объекты транспортной инфраструктуры, кафе и жилая застройка.

В Павлограде повреждены офисное здание и автомобили.

Всего в течение ночи 8 июня украинские военные уничтожили 16 российских беспилотников над областью.

Зеленский объяснил открытое письмо к Путину

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему обратился к российскому диктатору в формате открытого письма.

В интервью Sky News он заявил, что такой формат был выбран сознательно — чтобы сделать невозможным игнорирование украинской позиции.

По словам президента, это также способ донести сигналы не только до российской власти, но и до общества РФ.

Зеленский отметил, что Россия существует в искаженном информационном пространстве, поэтому открытый формат обращения является способом сделать позицию Украины максимально видимой.

Президент в очередной раз подтвердил готовность к личной встрече с Путиным, если это действительно приблизит прекращение войны.

Результат переговоров в формате Е3 — Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Вместе с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом обсуждали фронт, укрепление обороны и перспективы дипломатического процесса.

Зеленский заявил, что оценки Украины и партнеров по ситуации на поле боя совпадают.

По его словам, Россия не демонстрирует успехов на фронте, однако Украина нуждается в дальнейшем усилении защиты от баллистических угроз.

Также стороны согласовали координацию перед предстоящими саммитами G7, НАТО и следующими международными встречами.

К слову, сегодня у президента Украины Владимира Зеленского запланирована встреча с королем Великобритании Чарльзом III.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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