В результате пожара у станции метро Elephant&Castle в Лондоне пострадали шесть человек. Такие данные озвучила служба скорой помощи.

Людям оказали медицинскую помощь после того, как на месте начали работу специализированные бригады реагирования. Одного из пострадавших доставили в больницу.

Ранее мэр Лондона Садик Хан сообщал, что в результате инцидента пострадали два человека – сотрудник полиции и один местный житель.

28 июня коммерческие сооружения и автомобили охватил огонь возле станции метро Elephant&Castle в Лондоне.

Загорелись три коммерческих объекта, кроме шести автомобилей и телефонной будки.

Полиция заявила, что дым поступал из железнодорожного вокзала, а не из метро.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021