Умерла Татьяна Шелига – звезда сериала Когда мы дома

Звезда сериала Когда мы дома Татьяна Шелига умерла в возрасте 76 лет. Последние месяцы жизни заслуженная артистка Украины находилась в тяжелом состоянии, она почти все время бредила и не вставала с постели.

Татьяна Шелига умерла — что известно

Печальную весть сообщила дочь актрисы Анастасия Савицкая-Шелига на странице мамы в Facebook.

Она отметила, что Татьяна Шелига ушла из жизни 3 июля. О дате и времени прощания Анастасия напишет позже.

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— RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже, — говорится в сообщении.

Известно, что в январе 2022 года Татьяна Шелига перенесла операцию на сердце. Тогда у нее обнаружили почти полное закрытие аорты, поэтому ей установили стент.

После Пасхи этого года состояние актрисы начало ухудшаться. У Татьяны резко заболело место, где делали операцию. Артистка постепенно перестала ходить, а затем и подниматься.

Впоследствии дочь звезды сериала Когда мы дома заявила, что Татьяна Шелига частично парализована, постоянно бредит и нуждается в уходе.

Фото: Татьяна Шелига

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