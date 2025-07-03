Умерла Татьяна Шелига – звезда сериала Когда мы дома
Звезда сериала Когда мы дома Татьяна Шелига умерла в возрасте 76 лет. Последние месяцы жизни заслуженная артистка Украины находилась в тяжелом состоянии, она почти все время бредила и не вставала с постели.
Татьяна Шелига умерла — что известно
Печальную весть сообщила дочь актрисы Анастасия Савицкая-Шелига на странице мамы в Facebook.
Она отметила, что Татьяна Шелига ушла из жизни 3 июля. О дате и времени прощания Анастасия напишет позже.
— RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже, — говорится в сообщении.
Известно, что в январе 2022 года Татьяна Шелига перенесла операцию на сердце. Тогда у нее обнаружили почти полное закрытие аорты, поэтому ей установили стент.
После Пасхи этого года состояние актрисы начало ухудшаться. У Татьяны резко заболело место, где делали операцию. Артистка постепенно перестала ходить, а затем и подниматься.
Впоследствии дочь звезды сериала Когда мы дома заявила, что Татьяна Шелига частично парализована, постоянно бредит и нуждается в уходе.
Фото: Татьяна Шелига