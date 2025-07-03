Анастасия Гевко, редактор ленты
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Атака на Херсон: повреждены медучреждение и кареты скорой помощи
В четверг, 3 июля, российские оккупанты атаковали одно из медучреждений в Днепровском районе Херсона беспилотниками. Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Последствия атаки Российской Федерации по Херсону
Из-за атаки российских беспилотников повреждены несколько карет скорой помощи, а также гражданские машины. Кроме того, пострадали окна в одном из помещений медучреждения.
– По предварительным данным, обошлось без пострадавших, – говорится в сообщении ОВА.
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Ранее россияне уже атаковали беспилотниками медучреждения в Херсоне. Тогда также были повреждены машины, а также пострадали водитель скорой и фельдшер.
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