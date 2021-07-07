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Наташа Тарчевська |

В Гаити после тяжелого ранения скончалась супруга президента Мартин Моиз

В Гаити после тяжелого ранения скончалась супруга президента Мартин Моиз

Жена президента Гаити Мартин Моиз умерла. Ей было всего 47 лет.

— Жена президента Гаити… также скончалась, получив ранение в результате нападения на резиденцию, — сообщил телеканал Telesur.

Накануне на президентскую чету было совершено покушение, в результате которого лидер страны Жовенель Моиз погиб.

Мартин Моиз получила тяжелое огнестрельное ранение, однако медикам не удалось спасти жену президента Гаити.

Убийство президента Гаити

О том, что вооруженные мужчины совершили нападение на резиденцию президента Гаити, стало известно утром 7 июля.

Они застрелили президента и ранили первую леди Гаити, после чего покинули резиденцию. Жовенель Моиз умер в 53-летнем возрасте.

Первым печальным известием поделился глава правительства Гаити Жозеф Клод, назвав инцидент “одиозным, бесчеловечным и варварским”.

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