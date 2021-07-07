Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили. Неизвестные прокрались в его частную резиденцию в ночь на 7 июля.

Об этом сообщил в Twitter глава правительства Гаити Жозеф Жут.

La résidence du président de la République, Jovenel Moïse attaquée vers 1h du matin ce mercredi, il est blessé mortellement, selon le pm ai @claudejoseph03.Blessée par balle, la Première Dame prend les soins que nécessite son cas. pic.twitter.com/BuHKv5cFwf — Marie Samuelle Charles (@SamuelleCharles) July 7, 2021

Жена президента также пострадала во время нападения. Она получила огнестрельное ранение.

Кто именно совершил нападение — пока не уточняется. Однако известно, что киллеры говорили по-испански. При этом официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский.

Премьер-министр страны назвал это преступление “одиозным, бесчеловечным и варварским”. Президенту Гаити было 53 года.

Жовенель Моиз был президентом Гаити с 7 февраля 2017 года. Нападение на Моиза последовало за многолетними протестами против него и правительства, которые сопровождались призывами уйти в отставку.

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Фото: Жовенель Моиз