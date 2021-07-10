Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с Путиным.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидеры стран обсудили результаты совместного саммита, после которого было принято решение о восстановлении гуманитарной помощи для Сирии.

Байден обсудил с главой Кремля кибератаки на важные структуры США и крупные компании, которые в последнее время осуществляют российские хакеры.

Американский президент подчеркнул важность принятия мер против хакеров, действующих с территории РФ.

— Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты сделают все необходимые действия для защиты своего народа и своей критически важной инфраструктуры перед лицом этого непрерывного вызова, — говорится в сообщении Белого дома.

Хакерские атаки с РФ

В начале июля группа российских хакеров Cozy Bear осуществила кибератаки на серверы Национального комитета Республиканской партии США.

Информации о том, что именно хотели украсть мошенники и удалось ли это им, пока нет.

Подробнее о взломе серверов Национального комитета республиканцев читайте в материале Фактов ICTV.