Група хакерів, пов’язана із владою РФ, здійснила кібератаку і зламала сервери Національного комітету Республіканської партії США.

Дані про те, яку інформацію шукали хакери та чи вдалось їм її викрасти поки не розголошують.

За інформацією Bloomberg, хакери були частиною групи, яка відома під назвами APT 29 та Cozy Bear, вона пов’язана із російською розвідкою.

У 2016 році цю групу звинувачували у кібератаці на Національний комітет Демократичної партії.

Республіканці вже заявили, що повідомили про інцидент у Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішніх справ, які займатимуться розслідуванням.

У цей же день прес-секретар Білого дому Джейн Псакі попередила Росію про відповідальність за кібератаки.

Псакі заявила, що якщо влада Російської Федерації не буде боротись із хакерами всередині країни, то Сполучені Штати “будуть діяти” або залишать за собою право відповіді.

Детальніше про російські кібератаки на США та відповідь Білого дому на провокації, читайте в матеріалі Фактів ICTV.