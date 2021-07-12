Белорусского оппозиционного политика, бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который претендовал на участие в президентских выборах в Беларуси и был обвинен и осужден за получение взяток и отмывание денег, этапировали из Минска в исправительную колонию №1 в Новополоцке.

Адвокаты узнали об этапировании своего подзащитного немногим ранее 12 июля, когда обратились в минский СИЗО-1, чтобы посетить заключенного.

— Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 Минска для посещения подзащитного (в прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля). Однако им сообщили, что Виктора Бабарико этапирован в ИК-1 в Новополоцк, — сообщил телеграмм-канал бывшего избирательного штаба политика.

Накануне защитника Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов. Виктор Бабарико в недавнем письме писал об адвокатах, как о настоящих профессионалах.

— Они — настоящие профессионалы и люди. То есть яркий пример попадания в правильную выборку: профессионал-человек, — отмечал Бабарико.

6 июля Верховный суд Беларуси приговорил Бабарико до 14 лет лишения свободы. Его защита собиралась обжаловать приговор.

Виктору Бабарико присудили 14 лет

Главу Белгазпромбанка и экс-кандитата в президенты Виктора Бабарико приговорили к 14 годам заключения. Його обвиняют в якобы получении взятки в особо крупном размере, а также в отмывании средств, полученных преступным путем.

Приговор был оглашен Бабарико 6 июля на выездном заседании в суде Московского района Минска.

Банкира обвинили в получении взятки и легализации средств. Сам оппозиционер не признал вину и назвал дело политически мотивированным.

В то же время местный прокурор просил приговорить Виктора к 15 годам лишения свободы.

Читайте Евросоюз требует освободить Бабарико и угрожает Беларуси новыми санкциями

По данным белорусских следователей, с 2004 Бабарико и его помощники систематически получали взятки.

Также правоохранители считают, что за 16 лет топ-менеджеры Белгазпромбанка получили от корпоративных клиентов более $11,8 млн.

Источник: Официальный телеграм-канал Виктора Бабарико

Фото: TUT.by