Украина применила новые модернизированные дроны FP, которые могут достигать целей на дистанции в три тыс. км.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский о новых модернизированных дронах FP

– Отработали новые модернизированные дроны FP. Теперь они могут достигать целей на дистанции в три тыс. км. Благодарен инженерам Fire Point. Совершенно справедливые ответы на российские удары против нашего государства. План украинских дальнобойных санкций выполняется, – заявил Зеленский.

Президент поблагодарил украинских воинов, в частности, представителей Сил специальных операций ВСУ.

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По его словам, украинские дальнобойные санкции достигли Тюменского региона в России – это тоже нефтепереработка.

Зеленский обратил внимание, что это более двух тыс. км от государственной границы Украины. По его мнению, это было эффективно.

Кроме этого, продолжаются украинские милдстрайки по военным целям на временно оккупированной территории, подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, важно, что это действительно влияет на российскую военную логистику.

Также в вечернем видеообращении Зеленский призвал украинцев быть внимательными к воздушным тревогам ночью и в ближайшее время из-за того, что Россия подготовилась к новой массированной атаке на Украину.

В то же время Зеленский обратил внимание, что Украина неоднократно давала сигналы, что втягивание Россией в полномасштабную войну еще Беларуси может привести к крайне опасным последствиям.

Он отметил, что Украина знает о ретрансляторах, заводах и предприятиях в Беларуси, которые поставляют топливо и компоненты для российской армии и вооружения.

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