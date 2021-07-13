В мире растут цены на кофе, потому что Бразилия, которая является крупнейшим производителем этого продукта, переживает одну из наибольших засух века.

Цены арабику по состоянию на июнь достигли самого высокого уровня с 2016 года.

Зерна согласно фьючерсным контрактам, заключенным с представителями в Нью-Йорке, выросли за последние три месяца более чем на 18% – до $1,51 за 1 фунт (0,45 кг).

Робуста, которую продают в Лондон, за этот период выросла более чем на 30% – до $1 749 за метрическую тонну.

Эксперты прогнозируют, что урожай в этом году будет самым худшим с 2003 года, тогда как глобальное потребление кофе превысит производство впервые с 2017 года.

Есть данные, что в результате пандемии коронавируса люди стали больше пить кофе дома, что компенсировало тот факт, что кофейни были закрыты на карантин.

Две другие крупные страны-производители, Колумбия и Вьетнам, где урожаи значительно лучше, чем в Бразилии, имеют проблемы с задержками какао-бобов в портах.

Пока же бразильские фермеры беспокоятся, что прошлогодние запасы могут закончиться еще до уборки урожая в следующем году.

И, тем временем, возлагают надежды на дожди, которые обычно идут в Бразилии в сентябре. Именно тогда станет известно, смогут ли поврежденные растения восстановиться.

Посадка новых культур вряд ли сможет помочь ситуации, потому что для развития кофейных растений нужно минимум 2,5 года.