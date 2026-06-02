Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Ролан Гаррос
- Марта Костюк победила Элину Свитолину в украинском четвертьфинале Ролан Гаррос-2026 со счётом 6:3, 2:6, 6:2.
- Костюк стала первой украинкой, вышедшей в полуфинал Ролан Гаррос.
Впервые в истории представительница Украины пробилась в полуфинал Ролан Гаррос. Исторический результат стал возможен после украинского противостояния в четвертьфинале французского мейджора, в котором Марта Костюк одолела Элину Свитолину.
На втором турнире Grand Slam сезона-2026 до четвертьфинала дошли сразу две украинские теннисистки — Элина Свитолина и Марта Костюк.
Для Костюк это был дебютный выход в стадию 1/4 финала Ролан Гаррос. На пути к четвертьфиналу она в двух сетах победила четырехкратную чемпионку турнира Игу Швёнтек.
Свитолина одержала волевую победу над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич и второй раз подряд вышла в четвертьфинал парижского мейджора.
Первый сет выиграла Костюк. После трех подряд выигранных геймов она удержала преимущество, несмотря на попытки Свитолиной сократить отставание, и завершила партию со счетом 6:3.
На старте второго сета уже Свитолина взяла три первых гейма. Костюк сумела сократить отставание до двух геймов, однако в восьмом гейме партии Элина лишь с четвертой попытки поставила точку в сете и перевела матч в решающую третью партию.
В третьем сете теннисистки сначала обменялись выигранными геймами, после чего Костюк полностью перехватила инициативу. Марта выиграла четыре последних гейма подряд и завершила матч в свою пользу.
Поединок длился 1 час 51 минуту. Это была третья встреча теннисисток. До этого они дважды играли: на Australian Open-2018 победу одержала Свитолина, в 2024 году на турнире WTA 1000 в Монреале сильнее была Костюк.
Ролан Гаррос-2026. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 7) — Марта Костюк (Украина, 15) 1:1 (3:6, 6:2, 2:6)
Благодаря этой победе Костюк стала первой украинкой в истории, которая вышла в полуфинал французского турнира Grand Slam.
Она также продолжила свою беспроигрышную серию на грунтовом покрытии до 17 матчей.
В полуфинале соперницей Костюк будет “нейтральная” теннисистка Мирра Андреева, которая в своём четвертьфинальном поединке победила Сорану Кырстю.