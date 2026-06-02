Впервые в истории представительница Украины пробилась в полуфинал Ролан Гаррос. Исторический результат стал возможен после украинского противостояния в четвертьфинале французского мейджора, в котором Марта Костюк одолела Элину Свитолину.

Ролан Гаррос: Костюк вышла в полуфинал

На втором турнире Grand Slam сезона-2026 до четвертьфинала дошли сразу две украинские теннисистки — Элина Свитолина и Марта Костюк.

Для Костюк это был дебютный выход в стадию 1/4 финала Ролан Гаррос. На пути к четвертьфиналу она в двух сетах победила четырехкратную чемпионку турнира Игу Швёнтек.

Свитолина одержала волевую победу над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич и второй раз подряд вышла в четвертьфинал парижского мейджора.

Первый сет выиграла Костюк. После трех подряд выигранных геймов она удержала преимущество, несмотря на попытки Свитолиной сократить отставание, и завершила партию со счетом 6:3.

На старте второго сета уже Свитолина взяла три первых гейма. Костюк сумела сократить отставание до двух геймов, однако в восьмом гейме партии Элина лишь с четвертой попытки поставила точку в сете и перевела матч в решающую третью партию.

В третьем сете теннисистки сначала обменялись выигранными геймами, после чего Костюк полностью перехватила инициативу. Марта выиграла четыре последних гейма подряд и завершила матч в свою пользу.

Поединок длился 1 час 51 минуту. Это была третья встреча теннисисток. До этого они дважды играли: на Australian Open-2018 победу одержала Свитолина, в 2024 году на турнире WTA 1000 в Монреале сильнее была Костюк.

Ролан Гаррос-2026. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 7) — Марта Костюк (Украина, 15) 1:1 (3:6, 6:2, 2:6)

Благодаря этой победе Костюк стала первой украинкой в истории, которая вышла в полуфинал французского турнира Grand Slam.

Она также продолжила свою беспроигрышную серию на грунтовом покрытии до 17 матчей.

В полуфинале соперницей Костюк будет “нейтральная” теннисистка Мирра Андреева, которая в своём четвертьфинальном поединке победила Сорану Кырстю.

