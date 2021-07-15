15 июля в Белом доме в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена.

В Администрации президента США уже заявили, что лидеры обсудят тесное сотрудничество между странами и ряд общих проблем, среди которых прекращение пандемии коронавируса, устранение угрозы изменения климата, содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе демократических ценностей.

Также в Белом доме уверены, что визит Ангелы Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между Соединенными Штатами и Германией.

Какие еще темы есть в повестке дня встречи Меркель и Байдена и какое значение она имеет для Украины — читайте в материале.

Что будут обсуждать лидеры

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, визит Ангелы Меркель в Вашингтон подтвердит глубокие и прочные двусторонние связи между США и Германией. Он посвящен динамическому партнерству стран относительно совместных глобальных вызовов и определяет направления для дальнейшего усиления сотрудничества в предстоящие годы.

В целом западные политологи считают, что встреча лидеров — это попытка придать новый импульс германо-американским отношениям, которые переживали не лучшие времена при президентстве Дональда Трампа. Поэтому они прогнозируют, что визит Меркель в США должен пройти под девизом возвращения к трансатлантической гармонии.

Также Джен Псаки анонсировала, что Джо Байден и Ангела Меркель обсудят Северный поток-2, а именно сохранение транзита газа из России в ЕС через территорию Украины, после того как газопровод, который должен соединить РФ и Германию по дну Балтийского моря, достроят.

Накануне встречи министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что видит хорошие перспективы для обсуждения этого вопроса. Но он не стал прогнозировать, удастся ли достичь положительных сдвигов по газопроводу уже 15 июля.

— В течение последних недель была проведена большая подготовительная работа. Я думаю, что по многим пунктам мы с США сблизились. Важно, что цель четко сформулирована, и мы ее достигнем, — отметил он.

Еще одной важной темой для Украины, которую планируют обсудить Меркель и Байден, является война на Востоке нашей страны.

В одном из своих интервью посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что для канцлера вопрос Донбасса является личным, поскольку она с первых дней была привлечена к этой проблеме.

На что рассчитывать Украине

12 июля президент Украины Владимир Зеленский также встречался с Ангелой Меркель. После своего визита в Берлин он заявил, что рассчитывает на согласование Германией и США гарантий, которые они предоставят Украине в случае запуска газопровода Северный поток-2.

Глава государства такими гарантиями видит бесперебойное газоснабжение в течение ближайших 10-15 лет.

— Ежегодно мы получаем за транзит газа $2 млрд. Если мы говорим о зеленом курсе, к которому стремится Украина, то от этой суммы часть средств мы тратим и на смену инфраструктуры. Но сколько лет нужно, чтобы выйти на реальный результат от возобновляемой энергетики? Я думаю, 10-15. Поэтому мы должны быть уверены, что в течение этих 10-15 лет у нас будет нормальное газоснабжение, эти гарантии нам нужны, — сказал президент.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска Северного потока-2.

Но глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в комментарии Фактам ICTV говорит, что вопрос продления транзита после 2024 года газа нужно обсуждать не во время встречи с Джо Байденом. По его мнению, с американцами стоит говорить о компенсациях, которые может получить Украина.

— С американцами можно обсуждать проблему компенсаций. А вот о продлении транзита необходимо говорить с российской стороной. Только так, потому что другого варианта здесь нет, — убежден эксперт.

Владимир Фесенко считает, что шансы на возобновление таких переговоров есть, ведь Германия заинтересована в этом — для нее выгодно хранить различные пути доставки газа в Европу.

Политолог и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV отмечает, что заявления о сохранении транзита газа через Украину звучат все чаще, потому он надеется, что этого действительно удастся достичь.

Но пока это остается на уровне обещаний, поэтому нужно думать над тем, чтобы было подписано четкое соглашение между Германией и США, в котором будут предусмотрены эти гарантии.

Также политолог добавляет, что зря в обсуждении Северного потока-2 не обращают внимания на зеленый курс стран ЕС и США.

По его мнению, Украина должна поставить вопрос партнерства в этом направлении, которое может предусматривать строительство мощностей для водорода, источников альтернативной энергии или строительство инфраструктуры для производства электромобилей.

Что касается вопроса обсуждения лидерами ситуации на Донбассе и желания Владимира Зеленского привлечь США к участию в нормандском формате, то Александр Мусиенко отмечает: даже если Штаты или другие страны не согласятся на такой шаг, то у них все равно есть серьезные механизмы и инструменты для влияния на позицию России.

По его словам, Америка может это делать и вне нормандского формата:

— Например, можно возобновить статус специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины. Но прежде всего нужно наладить нормальное сотрудничество, чтобы появился полноценный посол США в Украине и специальный представитель. Хотя, опять же, США определенным образом привлечены к процессу урегулирования ситуации на Востоке. Ведь они постоянно призывают давить на Россию для выполнения Минских соглашений и поддерживать Украину.

В целом же Александр Мусиенко убежден, что Ангела Меркель и Джо Байден будут обсуждать Украину, поскольку США заинтересованы в том, чтобы возобновить нормальные отношения с Европой и монолитность Запада.

Поэтому, по мнению политолога, лидеры Германии и США точно не договорятся о чем-то, что противоречит украинским интересам.