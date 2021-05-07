Любое изменение или расширение нормандского формата требует согласия всех его участников, в частности России.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга министров иностранных дел Украины, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга по итогам переговоров 7 мая.

— Расширение формата требует согласия всех действующих участников, прежде всего, России, — отметил Дмитрий Кулеба.

Если это невозможно, то на Кремль нужно оказывать давление и требовать от страны-агрессора конструктивного поведения.

— Если на этом этапе смена нормандского формата невозможна, то мы призываем наших друзей и партнеров, помогать нам, а также Франции и Германии, давить на Россию, чтобы она конструктивно себя вела в нормандском формате, — добавил министр.

Расширение нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговорам в нормандской формате США, Великобритании и Канады.

По его мнению, эти страны должны перезагрузить группу.

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