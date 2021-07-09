По данным немецкого издания Der Spiegel, правительство ФРГ уже разработало варианты компенсаций для Украины, если из-за запуска Северного потока-2 она потеряет транзит газа через свою территорию.

Der Spiegel сообщает, что в случае достижения договоренностей между Соединенными Штатами и Германией относительно газопровода, ФРГ может предоставить Украине помощь в энергетической сфере.

Речь идет также о возможном вкладе нескольких миллиардов в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины.

Еще одним вариантом, который может предложить Берлин, является предложение сотрудничать в сфере производства водорода.

Позиция Украины относительно Северного потока-2

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию заявил, что ЕС имеет достаточно рычагов влияния для противодействия этому проекту, даже если газопровод запустят в эксплуатацию.

По мнению Шмыгаля, Евросоюз мог бы ограничить использование Газпромом трубопроводов Опал и Евгал.

Подробнее об интервью Дениса Шмыгаля относительно Северного потока-2, читайте в материале.

Источник: Der Spiegel