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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

В Германии разработали варианты компенсаций Украине за Северный поток-2 — Der Spiegel

Північний потік -2.

По данным немецкого издания Der Spiegel, правительство ФРГ уже разработало варианты компенсаций для Украины, если из-за запуска Северного потока-2 она потеряет транзит газа через свою территорию.

Der Spiegel сообщает, что в случае достижения договоренностей между Соединенными Штатами и Германией относительно газопровода, ФРГ может предоставить Украине помощь в энергетической сфере.

Речь идет также о возможном вкладе нескольких миллиардов в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины.

Еще одним вариантом, который может предложить Берлин, является предложение сотрудничать в сфере производства водорода.

Позиция Украины относительно Северного потока-2

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью литовскому изданию заявил, что ЕС имеет достаточно рычагов влияния для противодействия этому проекту, даже если газопровод запустят в эксплуатацию.

По мнению Шмыгаля, Евросоюз мог бы ограничить использование Газпромом трубопроводов Опал и Евгал.

Подробнее об интервью Дениса Шмыгаля относительно Северного потока-2, читайте в материале.

Источник: Der Spiegel

Фото: Getty Images

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