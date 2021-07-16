Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию о сотрудничестве

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи в Белом доме подписали Вашингтонскую декларацию.

В документе определены новые форматы масштабного сотрудничества двух стран. Ожидается, что взаимодействие между ними будет строиться на принципах демократии, верховенства права, прозрачности и поддержке гражданского общества.

Также документ предусматривает, что США и Германия будут противостоять попыткам разделить мир на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональным репрессиям и использованию энергоснабжения в качестве оружия.

Кроме того, в декларации говорится о создании германо-американского форума будущего и об экономическом диалоге между странами.

А еще в декларации отмечается, что США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны.

Со своей стороны Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и Германия продолжат выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии.

Источник: Белый дом