Колесникова останется под стражей – Верховный суд Беларуси отклонил жалобу

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова останется за решеткой до суда. Верховный суд Беларуси отклонил жалобу ее адвокатов на продление срока ареста.

Адвокат Володимир Пильченко рассказал, что заседание суда прошло в закрытом режиме.

По его словам, сама оппозиционерка, которая с сентября прошлого года находится в следственном изоляторе города Жодино, чувствует себя хорошо и следит за всеми событиями.

Мария Колесникова была похищена в центре Минска 7 сентября 2020 года. Ее пытались выдворить из страны, но она уничтожила свой паспорт. Два дня ее местонахождение было неизвестно.

А 9 сентября отец сообщил, что Марию арестовали – на находится в СИЗО №1 и является подозреваемой в деле о попытке захвата власти.

Ранее суд продлили срок содержания Колесниковой под стражей до 1 августа 2021 года. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: штаб Виктора Бабарико