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Анастасія Рогожінська |

В Беларуси проходят обыски у журналистов Радио Свободы и канала Белсат

ЗМІ, жінка, дівчина

16 июля в Беларуси силовики провели обыски у независимых журналистов телеканала Белсат и Радио Свобода. В офисах и квартирах работников этих медиа была так называемая проверка.

Минимум трех журналистов задержали — Анну Голету (Белсат), Олега Грузьдиловича и Инессу Студинскую (Радио Свобода).

В офисе Радио Свободы, который расположен в Минске, силовики сломали три двери офиса и конфисковали оборудование.

По данным белорусской службы Радио Свобода, обыск проходили в ведущего программы Каждый из нас Глеба Лободенко, журналистов Белсата Галины Абакунчик, Игоря Ильяша, корреспондента из города Гомель Евгения Меркиса, а также у Кристины Чернявской, Павла Можейко и Алексея Кайриса из города Гродно.

В то же время сотрудники Брестского отдела уголовного розыска пришли с обысками к журналисту Виктору Ярашука в Пинске.

Правоохранители изъяли у него компьютер и мобильный телефон, самого Виктора не трогали.

Фотографа-фрилансера из Гродно Александра Саенко объявили в розыск. Также в поисках журналистка Любовь Лунева.

Брестские журналисты, писавшие материалы для Белсата, Олесь Левчук и Милана Харитонова сейчас находятся в Грузии. Однако силовики провели обыск у родителей Левчука.

В общем обыски проводились у более десяти журналистов и их родственников.

Источник: Радио Свобода

Фото: Depositphotos

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