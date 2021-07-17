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Дмитро Кудрявцев |

Стрельба в Вашингтоне: погиб ребенок, еще пятеро людей – в реанимации

Стрельба в Вашингтоне: погиб ребенок, еще пятеро людей – в реанимации

В Вашингтоне, округ Колумбия, произошла стрельба, в результате которой была убита шестилетняя девочка, а пятеро взрослых получили ранения.

Ребенка успели довезти до больницы, однако позже врачи констатировали ее смерть.

Состояние пострадавших – двух женщин и троих мужчин – тяжелое, все они находятся в реанимации.

К моменту, когда правоохранители прибыли на место происшествия, нападающим уже удалось скрыться, рассказал замглавы столичного управления полиции Ашан Бенедикт.

По его словам, ни один из них пока не задержан, ведутся розыскные мероприятия.

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