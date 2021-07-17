Бельгия, как и ряд других стран, страдает от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. Местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой. Несколько городов на территории государства полностью затопило водой.

Так, Пепенстер не стал исключением. Во время интервью городского головы в прямом эфире на глазах всей страны обрушилось здание. Озадаченному мэру оставалось только наблюдать за этим.

Пока чиновник говорил, затопленный дом начал разрушаться. Задняя стена здания обвалилась — мебель и другие бытовые предметы начали проваливаться через пол и падать в воду.

Также камера зафиксировала, как двое мужчин, скорее всего, жителей этого дома, прыгнули на крышу соседнего здания, расположенного рядом.

По последним данным, не менее 23 местных жителей в Бельгии погибли из-за чрезмерных наводнений.