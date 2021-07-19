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Софія Зінов'єва |

Казнь за прослушивание k-pop — в КНДР будут жестоко наказывать за иностранную культуру

Казнь за прослушивание k-pop — в КНДР будут жестоко наказывать за иностранную культуру

В Северной Корее за прослушивание южнокорейской музыки, использование сленга и перенятие элементов местной моды (причесок, одежды) будут сажать в тюрьму или даже наказывать смертной казнью.

Об этом сообщают СМИ Северной Кореи, призывающие местную молодежь не использовать зарубежный сленг.

— Идеологическое и культурное проникновение через красочную вывеску буржуазии даже опаснее, чем враги, которые берут оружие, — говорится в газете Родонг Синмун.

Эти призывы средств массовой информации являются частью нового радикального закона  Северной Кореи, который искореняет влияние иностранных государств с помощью суровых наказаний.

В статье газеты Родонг Синмун отмечают, что молодежь должна использовать только тот корейский язык, который основан на пхеньянском диалекте.

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Музыка k-pop тоже рассматривается как иностранное влияние, а любое иностранное влияние Северная Корея считает угрозой для коммунистического режима.

Ким Чен Ын назвал k-pop злокачественной опухолью и заявил, что такая музыка развращает молодежь.

Источник: BBC

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