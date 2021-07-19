Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Абрамова Юлія |

В ДТП грузовика с пассажирским автобусом в Пакистане погибли 30 человек

В ДТП грузовика с пассажирским автобусом в Пакистане погибли 30 человек

В Пакистане на трассе в провинции Пенджаб столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 30 человек, и еще более 40 получили травмы.

Глава МВД Пакистана Шейх Рашид выразил соболезнования семьям погибших, многие из которых ехали домой отмечать Курбан-Байрам.

Главный врач клиники, куда доставили пострадавших, рассказал, что четверо находятся в критическом состоянии.

Читайте
Слетели в обрыв: на горной дороге в Яремче в ДТП погибли четыре человека

На трассе Одесса — Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. На пешеходном переходе 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил трех человек.

Женщина и мальчик погибли на месте, еще одну пострадавшую госпитализировали в больницу.

Источник: Dawn

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка