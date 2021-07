В Пакистане на трассе в провинции Пенджаб столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 30 человек, и еще более 40 получили травмы.

Глава МВД Пакистана Шейх Рашид выразил соболезнования семьям погибших, многие из которых ехали домой отмечать Курбан-Байрам.

Saddest news.

RIP 30 labourers killed & 40 injured in bus & trailer collision near Dera Ghazi khan. Govt must compensate families. Mola Reham karen pic.twitter.com/nRwn7LVpe2

— Saeed Sangri (@Sangrisaeed) July 19, 2021