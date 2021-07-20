Для обсуждения Северного потока-2: в Киев прибудет советник Госдепа США

На этой неделе в Киев с визитом прибудет советник Госдепа США Дерек Чолле, чтобы обсудить отношения между странами и газопровод Северный поток-2. Также он посетит Польшу.

— Советник департамента Дерек Чолле приедет 20-21 июля в Киев и 21-23 июля — в Варшаву для усиления стратегической ценности отношений США с Украиной и Польшей, — сообщили в Госдепе.

Известно, что Дерек Чолле продолжит дипломатические разговоры с Украиной и Польшей относительно ряда вопросов, среди которых будут совместное беспокойство по газопроводу Северный поток-2 и энергетической безопасности.

В Киеве он встретится с должностными лицами и обсудит поддержку со стороны США усилий Украины относительно противодействия российской агрессии и продвижения экономических и антикоррупционных реформ.

В Варшаве Дерек Чолле встретится с должностными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить стратегические двусторонние и региональные вопросы.

На днях пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский не видит конкретных действий от лидеров США и Германии по урегулированию ситуации с российским газопроводом Северный поток-2.

Но он благодарен канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Джо Байдену за позицию, что Украина должна остаться транзитной страной.

Источник: Госдеп США