Суд США вынес первый тюремный приговор по делу о штурме Капитолия

В CША суд объявил первое тюремное заключение в уголовном производстве против сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий в январе этого года.

38-летний Пол Ходкинс из Флориды признал, что ворвался в палату Сената и препятствовал избирательной процедуре. За это он получил 8 месяцев лишения свободы. Хотя Министерство юстиции США просило приговорить Ходкинса к 1,5 годам лишения свободы, а сам он пытался добиться условного срока.

Но судья объяснил, что Ходкинс почти сразу признал вину и не принимал участия в насильственных действиях. Хотя он отметил, что своим поведением осужденный способствовал тяжкому преступлению против демократии, ворвавшись в Капитолий.

В июне этого года в Вашингтоне суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. Тогда к трем годам условно приговорили 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание, где заседает Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден.

Тогда в результате столкновений погибли пять человек, в том числе полицейский.