Власти Филиппин в связи с опасностью распространения штамма коронавируса Дельта усилили ограничительные меры.

Миллионы детей до 17 лет не смогут выходить из дома.

— Вариант Дельта — более заразен и опасен, — напомнил пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке.

Карантин коснется столичного региона страны, а также четырех провинций Филиппин. В частности, усилят ограничения по числу людей, которые принимают пищу в помещениях, посещают салоны красоты и религиозные собрания.

О новых ограничениях объявили через две недели после того, как был снят запрет на выход совершеннолетних из дома, действовавшей с марта 2020 года. Этот запрет часто нарушался. Правительство объяснял этот запрет тем, что дети и подростки могут заразиться вирусом и передать его старшим родственникам.

В стране зафиксировали 47 случаев штамма Дельта, причем примерно половина из них оказалась местного происхождения. Филиппинские органы здравоохранения на случай нового наплыва больных проверяют больницы на предмет наличия коек, медикаментов, кислородных баллонов и персонала.

Также усилили пограничный контроль для въезжающих в страну из Малайзии и Таиланда, где власти пытаются сдержать распространение штамма Дельта. Филиппины также запретили въезд из Индии, Пакистана и Индонезии.

На Филиппинах с населением около 110 млн человек первую дозу вакцины получили 10 500 млн человек, а полный курс вакцинации прошли чуть более 5 млн человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Филиппинах с начала эпидемии обнаружили более более 1530000 случаев коронавируса. Более 1400000 пациентов выздоровели, примерно 26,8 тыс. умерли.