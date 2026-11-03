Украина предприняла соответствующие меры после российской кибератаки на приложение Воздушная тревога, из-за которой украинцы получали ложные сообщения об опасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью PBS NewsHour.

Зеленский об ответе Украины на кибератаку РФ

В интервью глава государства отметил, что Россия регулярно пытается нарушить работу украинских цифровых сервисов, которыми пользуется гражданское население.

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— Они атаковали нашу систему. Это была кибератака. Это один из сотен и тысяч таких случаев, которые россияне устраивали раньше против банковской системы, пенсий, социальной поддержки и многих других сервисов для гражданских, — сказал Зеленский.

По словам президента, цель таких действий России — каждый день сеять хаос в украинских городах.

Он подчеркнул, что Украина реагирует на подобные атаки после того, как устанавливает их происхождение.

— Мы, как всегда, заявляли, и я неоднократно подчеркивал: мы лишь отвечаем на их атаки. Поэтому, конечно, после атаки, когда для всех наших людей, персонала и разведки стало очевидно, что это их целенаправленная атака против наших людей, гражданских, мы ответили, — отметил президент.

На прямой вопрос журналистки, подтверждает ли он ответ Украины на российскую кибератаку, Зеленский ответил:

— Да, конечно. Мы просто ответили на их атаку.

Напомним, что 1 ноября приложение Воздушная тревога подверглось кибератаке. Около 22:47 пользователи начали получать ложные уведомления о якобы радиационной и химической опасности, угрозе уличных боев в Киеве и возможном ударе российской ракетой Орешник.

Позже Воздушные силы ВСУ опровергли эти предупреждения и подчеркнули, что никакой радиационной угрозы нет. Информацию о взломе приложения подтвердили также в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

На следующий день начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что кибератака не повлияла на работу украинских военных.

Силы обороны продолжали работать в штатном режиме, так как приложение — это дополнительный способ информирования населения, а не военная система управления.

Над восстановлением нормальной работы сервиса работали его разработчики вместе с Министерством цифровой трансформации. Пока устраняли последствия кибератаки, украинцам рекомендовали проверять информацию об воздушных угрозах через официальные каналы Воздушных сил и ГСЧС.

Между тем в ночь на 2 ноября кибератаке подверглось и приложение МЧС России. Российским пользователям начали поступать ложные сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок.

В частности, жителей Воронежской области призвали запастись продуктами на три недели и укрыться в подвалах. Фальшивые предупреждения также распространялись через каналы российского ведомства и региональных оперативных штабов.

Впоследствии МЧС РФ подтвердило массированную кибератаку на свое приложение и заявило, что система оповещения населения работает в штатном режиме.