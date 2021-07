Турция страдает от сильного наводнения, вызванного чрезмерными дождями. В провинции Артвин и городе Ризе подтопило несколько домов и зданий предприятий.

По словам губернатора Ризы, за последние 12 часов в городе зафиксировали почти 110 мм осадков. Для примера, в Одессе за год обычно выпадает около 441 мм.

Местное правительство предупреждает, что чрезмерные дожди в этих местностях могут продолжиться. По словам министра внутренних дел Турции, спасатели сейчас ликвидируют последствия непогоды.

В городе затоплены цокольные этажи (подвалы) некоторых жилых домов и других зданий. Спасатели проводят работы для освобождения людей, которые попали в беду.

По данным МВС Турции, пострадали двое местных жителей, однако информации о погибших сейчас нет. От разрушающей стихии спасли уже 200 людей.

Germany, Belgium, India, Uganda, Burundi, China? Nope this is Turkey. These climate floods are happening at 1.2c — imagine what 1.5c & 3c will look like. pic.twitter.com/MnJWMWP2LZ

— asad rehman (@chilledasad100) July 23, 2021