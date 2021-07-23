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Юлія Захарченко |

Затопленные дома и оползень на трассах: Турцию накрыло наводнение

Затопленные дома и оползень на трассах: Турцию накрыло наводнение

Турция страдает от сильного наводнения, вызванного чрезмерными дождями. В провинции Артвин и городе Ризе подтопило несколько домов и зданий предприятий.

По словам губернатора Ризы, за последние 12 часов в городе зафиксировали почти 110 мм осадков. Для примера, в Одессе за год обычно выпадает около 441 мм.

Местное правительство предупреждает, что чрезмерные дожди в этих местностях могут продолжиться. По словам министра внутренних дел Турции, спасатели сейчас ликвидируют последствия непогоды.

В городе затоплены цокольные этажи (подвалы) некоторых жилых домов и других зданий. Спасатели проводят работы для освобождения людей, которые попали в беду.

По данным МВС Турции, пострадали двое местных жителей, однако информации о погибших сейчас нет. От разрушающей стихии спасли уже 200 людей.

В настоящее время некоторые деревенские дороги перекрыли, поскольку на трассах случились оползни, транспорт стоит. Некоторые мосты требуют ремонта после наводнения.

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Источник: Hurriyet

Фото: Depositphotos

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