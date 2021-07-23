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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Деревопад, поврежденные и затопленные дома: последствия непогоды в Украине

Деревопад, поврежденные и затопленные дома: последствия непогоды в Украине

За прошедшие сутки непогода повредила конструкции для электроснабжения, повалила около сотни деревьев, подтопила дома и дворы.

Интенсивные дожди затопили 38 частных жилых домов и дворов, сильный ветер (местами шквальный) повалил деревья и повредил около 100 кровель.

Последствия непогоды в Украине (Донецкой, Луганской и Одесской областях)

Из опасных мест эвакуировали около 18 человек. Всего с начала непогоды откачали около 2 тыс. кв. м воды. Спасатели разрезали и убрали поваленные деревья. Для работ привлекли 238 работников и 57 единиц техники ГСЧС.

В Донецкой области повреждено 77 домов, три школы и восемь административных объектов. На Луганщине повреждено два 5-ти этажных жилых дома, частично крышу больницы в городе Сватово и школы в Троицком.

Последствия непогоды в Украине (Донецкой, Луганской и Одесской областях)

Последствия непогоды в Украине (Донецкой, Луганской и Одесской областях)

В Одесской области подтопило 38 частных жилых домов и участков усадьбы, откачали около 2 тыс. кв. м воды. Спасатели снижают уровень подтопления с проезжих частей самотеком.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. ГЧСЧ призывает граждан следить за штормовыми предупреждениями синоптиков.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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