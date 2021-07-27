В годовщину окончания войны: Южная Корея и КНДР возобновили телефонную связь

Северная и Южная Корея возобновили приостановленные каналы телефонной связи и договорились о дальнейшем улучшении отношений.

Ровно 68 лет назад, 27 июля 1953 года был подписан мир, закончивший Корейскую войну.

Сейчас две Кореи остаются разделенными наиболее укрепленной границей в мире.

— Мы договорились восстановить взаимное доверие и как можно быстрее вновь развивать свои отношения, — говорится в сообщении президентской администрации Республики Корея.

В Центральном агентстве новостей КНДР подтвердили восстановление разорванных линий связи.

Период молчания, который начался 14 месяцев назад, они назвали “причиной неудач и стагнации”.

Восстановление связи стало возможным благодаря дипломатической переписке президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которое началось в апреле 2021 года.

Фактор США

Многие эксперты убеждали, что причиной ухудшения отношений между Южной Кореей и КНДР были влияния 45-го президента США Дональда Трампа.

Во времена своего президентства он инициировал два саммита с целью заставить Северную Корею отказаться от идеи укрепления ядерного потенциала.

По состоянию на 2021 год в Южной Корее размещено 28,5 тыс. американских военнослужащих на случай потенциальной агрессии со стороны КНДР.