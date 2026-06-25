Президент Владимир Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины 40-дневную операцию воздействия на Россию с целью побуждения государства-агрессора к завершению войны.

Об этом глава государства сообщил после доклада и. о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары.

Что известно о 40-дневной операции воздействия на Россию

Во время доклада речь шла о плане дальнобойных санкций и санкций средней дальности.

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Также речь шла о результатах работы Службы безопасности Украины, в частности Центра специальных операций Альфа на фронте.

— Утвердил Службе 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора ради побуждения к окончанию войны, — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует самые высокие показатели по защите украинских позиций на фронте благодаря использованию беспилотников различных типов.

По словам главы государства, ЦСО Альфа занимает ведущие позиции по результатам поражения личного состава и техники российских оккупационных сил.

Отдельно обсудили вызовы во внутренней безопасности Украины. Благодарен за защиту нашего государства и украинцев, — подчеркнул президент.

Напомним, 23 июня Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины с профессиональным праздником.

Президент отметил, что с начала полномасштабной войны спецназовцы Альфы уничтожили тысячи единиц российской военной техники и нанесли значительные потери армии РФ.

Также Зеленский сообщил, что на счету бойцов подразделения — до 20% всех потерь вражеской пехоты.

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