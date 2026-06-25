Украина и Швейцария согласовали поддержку первоочередных мер по восстановлению Киево-Печерской лавры, которая получила повреждения во время российской атаки в ночь на 15 июня.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

Зеленский о восстановлении Киево-Печерской лавры

— Уже завершены работы по консервации Успенского собора, который был наиболее поврежден российскими дронами. Крыша собора перекрыта, чтобы состояние здания не ухудшилось из-за погодных условий, – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас идет подготовка к полному восстановлению собора. К этой работе, в частности, привлечены Министерство культуры Украины и Министерство иностранных дел.

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— Недавно во время встречи с президентом Швейцарии мы договорились, что партнеры поддержат первоочередные шаги по восстановлению, и важно, чтобы и полный результат был должным образом обеспечен, – подчеркнул глава государства.

Также Клименко проинформировал президента о работе ГСЧС и других подразделений системы МВД Украины, которые привлечены к ликвидации последствий российских ударов в разных регионах страны.

— Отдельно обсудили задачи подразделений Национальной гвардии Украины, Нацполиции и Государственной пограничной службы в защите нашего государства на фронте. Был доклад и по организации охраны северных участков государственной границы Украины, – подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела погибли пять человек, еще почти 40 получили ранения.

Помимо многочисленных повреждений жилых домов, удару подверглась и Киево-Печерская лавра.

В результате прямого попадания на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО вспыхнул масштабный пожар.

Огонь охватил крышу Успенского собора, который получил значительные повреждения.

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