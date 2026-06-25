Зеленский рассказал о реставрации поврежденной российским ударом лавры
Украина и Швейцария согласовали поддержку первоочередных мер по восстановлению Киево-Печерской лавры, которая получила повреждения во время российской атаки в ночь на 15 июня.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.
Зеленский о восстановлении Киево-Печерской лавры
— Уже завершены работы по консервации Успенского собора, который был наиболее поврежден российскими дронами. Крыша собора перекрыта, чтобы состояние здания не ухудшилось из-за погодных условий, – рассказал Зеленский.
Президент отметил, что сейчас идет подготовка к полному восстановлению собора. К этой работе, в частности, привлечены Министерство культуры Украины и Министерство иностранных дел.
— Недавно во время встречи с президентом Швейцарии мы договорились, что партнеры поддержат первоочередные шаги по восстановлению, и важно, чтобы и полный результат был должным образом обеспечен, – подчеркнул глава государства.
Также Клименко проинформировал президента о работе ГСЧС и других подразделений системы МВД Украины, которые привлечены к ликвидации последствий российских ударов в разных регионах страны.
— Отдельно обсудили задачи подразделений Национальной гвардии Украины, Нацполиции и Государственной пограничной службы в защите нашего государства на фронте. Был доклад и по организации охраны северных участков государственной границы Украины, – подытожил Зеленский.
Напомним, в ночь на 15 июня российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела погибли пять человек, еще почти 40 получили ранения.
Помимо многочисленных повреждений жилых домов, удару подверглась и Киево-Печерская лавра.
В результате прямого попадания на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО вспыхнул масштабный пожар.
Огонь охватил крышу Успенского собора, который получил значительные повреждения.