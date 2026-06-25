Соединенные Штаты больше не занимают позицию нейтрального посредника в войне России против Украины и вместе с европейскими союзниками поддерживают территориальную целостность украинского государства.

Об этом заявил 25 июня президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Макрон заявил об изменении позиции США по Украине

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— С одной стороны, в отношении Украины Соединенные Штаты (на саммите G7 во Франции, — Ред.) впервые поддержали текст, в котором они больше не выступают в роли нейтральных посредников, а вместе с нами отстаивают территориальную целостность Украины, оказывают военную и энергетическую поддержку и поддерживают санкции против России, — сказал французский президент.

По словам Макрона, во время саммита G7 европейским лидерам удалось достичь взаимопонимания с американскими властями по ряду важных вопросов.

— Также по Ближнему Востоку мы нашли точки соприкосновения — от Ормузского пролива до Ливана, включая ядерную проблему, вопрос редкоземельных элементов и критически важных сырьевых ресурсов, о которых уже говорилось во время итальянского председательства, — отметил президент.

Он сообщил, что стороны подписали документ, который предусматривает реализацию 200 проектов и 60 млн совместных инвестиций.

Это, по мнению Макрона, подтверждает сближение позиций европейских и американских партнеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “достаточно хорошо справляется” в условиях полномасштабной войны с Россией.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Украина в настоящее время имеет преимущество в войне и демонстрирует способность менять ее динамику.

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