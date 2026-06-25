США больше не нейтральны в войне РФ против Украины — Макрон
- Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в войне РФ против Украины.
- По словам президента Франции, Вашингтон поддержал позицию союзников относительно территориальной целостности Украины.
Соединенные Штаты больше не занимают позицию нейтрального посредника в войне России против Украины и вместе с европейскими союзниками поддерживают территориальную целостность украинского государства.
Об этом заявил 25 июня президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Макрон заявил об изменении позиции США по Украине
— С одной стороны, в отношении Украины Соединенные Штаты (на саммите G7 во Франции, — Ред.) впервые поддержали текст, в котором они больше не выступают в роли нейтральных посредников, а вместе с нами отстаивают территориальную целостность Украины, оказывают военную и энергетическую поддержку и поддерживают санкции против России, — сказал французский президент.
По словам Макрона, во время саммита G7 европейским лидерам удалось достичь взаимопонимания с американскими властями по ряду важных вопросов.
— Также по Ближнему Востоку мы нашли точки соприкосновения — от Ормузского пролива до Ливана, включая ядерную проблему, вопрос редкоземельных элементов и критически важных сырьевых ресурсов, о которых уже говорилось во время итальянского председательства, — отметил президент.
Он сообщил, что стороны подписали документ, который предусматривает реализацию 200 проектов и 60 млн совместных инвестиций.
Это, по мнению Макрона, подтверждает сближение позиций европейских и американских партнеров.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “достаточно хорошо справляется” в условиях полномасштабной войны с Россией.
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Украина в настоящее время имеет преимущество в войне и демонстрирует способность менять ее динамику.