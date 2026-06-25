Взрывы в Киеве прозвучали вечером 25 июня. Работает противовоздушная оборона, есть угроза баллистики.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 25 июня: какие последствия

— Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — подчеркнул мэр.

Позже Кличко добавил, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. Загорелось складское помещение.

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Экстренные службы направляются на место.

В 20:57 Воздушные силы предупреждали о ракете, направляющейся в сторону Киева.

Еще одно предупреждение о ракетной опасности было в 21:04.

Напомним, в ночь на 18 июня в Киеве и области также звучали взрывы. Противник направил на столицу баллистические ракеты и дроны.

В результате взрывов в Вышгородском районе повреждено помещение ангара, а в Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия.

Информация о пострадавших не поступала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 583-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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