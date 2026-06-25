Взрывы в Киеве 25 июня: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Взрывы в Киеве прозвучали вечером 25 июня. Работает противовоздушная оборона, есть угроза баллистики.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве 25 июня: какие последствия
— Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, — подчеркнул мэр.
Позже Кличко добавил, что в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории. Загорелось складское помещение.
Экстренные службы направляются на место.
В 20:57 Воздушные силы предупреждали о ракете, направляющейся в сторону Киева.
Еще одно предупреждение о ракетной опасности было в 21:04.
Напомним, в ночь на 18 июня в Киеве и области также звучали взрывы. Противник направил на столицу баллистические ракеты и дроны.
В результате взрывов в Вышгородском районе повреждено помещение ангара, а в Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия.
Информация о пострадавших не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 583-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.