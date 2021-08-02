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Дмитро Кудрявцев |

Сразу три страны предложили убежище белорусской легкоатлетке

Спроба депортації Христини Тимановської

Чешская Республика готова предоставить белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской политическое убежище.

Соответствующее распоряжение было отдано посольству Чехии в Токио после консультаций премьер-министра Андрея Балиша с главами МИД и МВД — Якубом Кулганеком и Яном Гамачеком соответственно.

Кроме того, Прага предоставит Тимановской визовую поддержку.

В свою очередь Светлана Тихановская заявила, что спортсменка также получила соответствующие предложения из Словении и Польши.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции призвала Международный Олимпийский комитет предоставить защиту другим спортсменам, которые в любой момент могут быть похищены диктаторским режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко из-за своих политических взглядов.

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Тихановская также призвала исполком МОК начать разбирательство в отношении Национального Олимпийского комитета Беларуси, а чиновников и тренеров, причастных к скандалу – дисквалифицировать.

Напомним, Тимановскую пытались принудительно вывезти из Японии после критики в адрес тренеров сборной Беларуси.

Девушка обратилась к полицейским с просьбой не допустить ее депортации в Беларусь, поскольку она опасалась репрессий со стороны режима Лукашенко.

Спортсменка рассказала, что в аэропорт ее доставили два члена белорусской делегации: психолог и неизвестный сотрудник НОК.

Фото: Telegram-канал Светланы Тихановской

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