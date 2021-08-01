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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Она просит убежище в Европе

Белорусскую легкоатлетку насильно вывозят из Токио. Она просит убежище в Европе

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую депортируют из олимпийского Токио. Представители белорусской нацкоманды насильно вывозят спортсменку в Беларусь.

Как сообщает Telegram-канал РБ головного мозга, Тимановскую могут арестовать дома из-за ее высказываний.

Представители белорусской нацкоманды срочно купили ей билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт.

Накануне Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, обязывающее ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без согласия спортсменки.

Пропагандисты обвинили белорусскую легкоатлетку в несдержанном поведении.

У Тимановской должен был состояться старт на 200 метров. Представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск.

Легкоатлетка намерена искать убежища в Европе. Об этом спортсменка сообщила Еврорадио.

Она рассказала, что все еще находится в аэропорту Токио и ожидает прибытия представителей белорусской диаспоры в Японии.

По данным Белорусского фонда спортивной солидарности, Тимановская планирует попросить убежище в посольстве Австрии в Токио.

Ранее спортсменка рассказала, что в аэропорт ее доставили два члена белорусской делегации: психолог и неизвестный с НОК Беларуси. Как выяснилось позже, это были начальник отдела международных отношений НОК Беларуси Василий Юрчик и замдиректора РЦОП по легкой атлетике Артур Шумак.

НОК Беларуси, по данным Telegram-канала РБ головного мозга, это организация, которая полностью контролируется семьей Александра Лукашенко, а в частности — его сыном Виктором.

По информации белорусской делегации на Олимпиаде-2020, врачи выдали заключение об эмоционально-психологическом состоянии спортсменки, после чего было принято решение отозвать ее заявку на следующие соревнования.

Состояние легкоатлетки вызвало вопросы у врачей после ее критики спортивных чиновников.

Источник: РБ головного мозга

Фото: Кристина Тимановская

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