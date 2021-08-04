В результате стрельбы возле здания Министерства обороны Соединенных Штатов Америки один из полицейских получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Точные обстоятельства стрельбы до сих пор не выяснили. Неизвестные открыли огонь на автобусной платформе возле центрального здания Пентагона.

По данным иностранных СМИ, из-за стрельбы остановили движение общественного транспорта возле территории массивного комплекса. В настоящее время автобусы и другие виды транспорта объезжают этот район. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Станция метро, расположенной в этом районе, является восьмой по загруженности в системе транспорта, согласно данным правительственного органа управления.

На станцию ежедневно ездит более 2,4 тыс. пассажиров. До пандемии коронавируса этот показатель был выше — около 15 тыс. пассажиров в день.

По данным полиции США, по состоянию на 31 июля, с начала 2021 года на территории государства убили 185 полицейских. Среди них 35 правоохранителей застрелили из огнестрельного оружия.