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Дмитро Кудрявцев |

Забор под напряжением: в Беларуси нашли возможный лагерь для политзаключенных

Забор под напряжением: в Беларуси нашли возможный лагерь для политзаключенных

Журналисты обнаружили недалеко от Минска возможное место, где будут содержаться белорусские политические заключенные и активисты.

В сюжете одного из телеканалов была показана территория, огороженная забором, который находится под напряжением. Периметр также контролируется с помощью камер видеонаблюдения и военизированной охраны, а на окнах зданий — решетки.

На подъездах к возможному лагерю, построенному в поселке Новоколосово, установлен блокпост с запрещающими знаками.

Лагерь расположен на территории бывшего советского ракетного хранилища, площадь которого составляет более 200 акров.

Среди населения растет обеспокоенность, что в связи с готовящимися акциями протеста к годовщине президентских выборов и очередного конституционного референдума грядет новая волна репрессий и арестов.

— Неудивительно, что диктаторский режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко пытается построить нечто вроде лагеря. Протесты могут быть спровоцированы его заявлениями или экономической ситуацией, — заявил старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вякорка.

Журналистам не удалось проникнуть в охраняемую зону, однако по внешним признакам на данный момент там никто не содержится.

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Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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