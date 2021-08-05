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Дмитро Кудрявцев |

Погибли по меньшей мере 11 человек: в США разбился автобус с нелегальными мигрантами

Погибли по меньшей мере 11 человек: в США разбился автобус с нелегальными мигрантами

В американском штате Техас неподалеку от границы с Мексикой разбился автобус с 25-ю нелегальными иммигрантами.

В результате ДТП, которое произошло 4 августа, погибли по меньшей мере 11 человек, еще более десятка получили ранения различной степени тяжести.

Причиной аварии стало превышение скорости и перегруженность транспортного средства, рассказал шериф округа Брукс Урбино Мартинес.

Он также отметил, что в момент ДТП за автобусом никто не гнался. Мартинес добавил, что из-за резкого роста нелегальной миграции из Мексики в Техасе выросло количество аварий.

Инцидент произошел примерно на 80 км севернее крупного пограничного перехода на границе между США и Мексикой.

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Напомним, в конце июля в Польше произошло ДТП с участием автобуса Volkswagen, в котором находились семеро украинцев.

Причиной аварии стала 36-летняя водительница автомобиля Nissan, которая управляла им в состоянии алкогольного опьянения.

Виновнице аварии грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Источник: Радио Свобода

Фото: Pexels

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