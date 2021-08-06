Система течений в Атлантическом океане, в частности Гольфстрим, почти потеряла стабильность на протяжении последних 100 лет.

Это может привести к чрезвычайно серьезным последствиям и катастрофическим изменениям климата, свидетельствуют данные исследователей Потсдамского института изучения климатических изменений.

— Уже заметны свидетельства этой дестабилизации — это то, чего я не ожидал, и что считаю страшным, — рассказывает автор исследования Никлас Боерс.

Течения, которые постепенно теряют стабильность, называют атлантической меридиональной перекидной циркуляцией.

Сейчас течения уже достигли самой медленной точки за последние 1,6 тыс. лет и продолжают приближаться к полной остановке.

Если это произойдет, последствия могут быть катастрофическими.

Ученые прогнозируют нарушение режима осадков, что напрямую отразится на выращивании урожаев в Индии, Южной Америке и Западной Африке.

Температура в Европе может снизиться, а у восточного побережья Северной Америки поднимется уровень моря.

В исследовании говорится, что эта система существует благодаря разнице температур и солености воды на разных участках Мирового океана.

Атлантическую меридиональную перекидную циркуляцию существенно замедляет сверхбыстрое таяние снега в Гренландии, которое выбрасывает в океан большое количество пресной воды.

— Единственное, что нужно сделать, это поддерживать уровень выбросов газов ниже, — говорит Никлас Боерс.

Ведь именно углекислый газ в воздухе может в определенной концентрации влиять на эти климатические изменения.