Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо подал в отставку после обвинений в домогательствах

Губернатор американского Нью-Йорка Эндрю Куомо ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

Отставка губернатора начинает действовать через две недели после заявления, тогда полномочия Куомо перейдут к вице-губернатору Кэти Хочул.

— Лучший способ, которым я могу помочь сейчас, — это отойти в сторону и позволить правительству вернуться к управлению, — сказал сам Куомо 10 августа.

Отставки Куомо требовал даже президент США Джо Байден после того, как появились результаты расследования.

Сейчас против Эндрю Куомо возбудили уголовное дело за сексуальные домогательства к 11 женщинам. Сам губернатор все обвинения отвергает.

Обвинение Куомо в домогательствах

63-летнего политика обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам еще в прошлом году, тогда в августе по данному факту начали расследование.

Женщины публично и тайно рассказали о том, что Куомо по-разному их домагался.

Несколько пострадавших говорили, что Куомо делал им непристойные “комплименты” и отпускал оскорбительные комментарии на сексуальную тему.

Семь женщин рассказали, что губернатор касался их ненадлежащим образом, прижимался к ним.

Четыре женщины рассказали, что Куомо целовал их против их воли.

Одна из помощниц заявила, что политик залез ей под блузку и касался груди.

Результаты независимого расследования, которые подтвердили вину Куомо были обнародованы 3 августа.

После этого на губернатора обрушилось жесткое возмущение общества.