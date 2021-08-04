Президент США Джо Байден наполягає, щоб губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо пішов у відставку. Його звинувачують в сексуальних домаганнях.

За словами Байдена, він ще в березні заявляв, якщо розслідування дійде висновку про винність в сексуальних домаганнях, то він порекомендує Куомо піти у відставку.

– Послухайте, я говорив, що, якщо розслідування генпрокурора дійде висновку про те, що звинувачення вірні, я ще в березні рекомендував йому піти у відставку… Я не знаю подробиць. Все, що я знаю, це кінцевий результат, – заявив Байден на прес-конференції.

Сам Куомо заперечує свою провину і не має наміру йти зі своєї посади, попри вимоги з боку низки політиків і громадських діячів.

– По-перше, я хотів би, щоб ви дізналися особисто від мене: я ніколи нікого не чіпав неналежним чином і ніколи нікого не домагався. Мені 63 роки. Я прожив усе своє життя публічною людиною, – сказав губернатор штату Нью-Йорк.

Зазначимо, 3 серпня прокурор штату Летиція Джеймс оприлюднила результати незалежного розслідування, що тривало п’ять місяців. Слідчі дійшли висновку, що Куомо сексуально домагався як мінімум 11 жінок, зокрема – своїх співробітниць.

За словами Джеймс, губернатор здійснював небажані дотики та висловлював образливі коментарі. Постраждалі жінки заявляли, що він їх мацав, цілував і садив собі на коліна.