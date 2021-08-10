Американка Вирджиния Джуфре подала в суд на территории США на младшего сына британской королевы Елизаветы, принца Эндрю. Женщина обвиняет его в сексуальном насилии.

Ее адвокат Дэвид Бойс подтвердил телеканалу Sky News наличие иска в федеральном суде Манхэттена, добавив, что Джуфре стала жертвой осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Джуфре утверждает, что ее заставили заниматься сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет.

Сам представитель королевской семьи ранее категорически отрицал любые сексуальные контакты с американкой.

Жалоба подана в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка

5. Как и остальные несовершеннолетние дети, которые родились до и после нее, истца сначала наняли для оказания массажа, а затем для осуществления различных актов сексуального характера. Истца вызывали к Эпштейну с целью сексуального характера. Она часто путешествовала с Эпштейном по стране и за рубежом. Эпштейн регулярно издевался над истцом, а впоследствии Эпштейн “одолжил” ее другим могущественным мужчинам в сексуальных целях.

6. Одним из таких могущественных людей, которым истец был “одолжен” в сексуальных целях, был ответчик, принц Эндрю, герцог Йоркский.

В иске утверждается, что принц Эндрю трижды имел половой акт с Джуфре, еще до достижения ею 18-летия, почти 20 лет назад.

В нем также говорится, что однажды ее заставили вступить в половой акт с Эндрю против ее воли в лондонском доме Гислен Максвелл.

Еще раз он изнасиловал Джуфре в имении Эпштейна в Нью-Йорке, а также на частном острове, который принадлежал Эпштейну.