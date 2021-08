В Великобритании провакцинировали от коронавирусной инфекции более 75% взрослого населения.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на личной странице в Twitter.

По информации Джонсона, две дозы вакцины от Covid-19 получили уже более 39700000 человек.

Джонсон призвал тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса воспользоваться этой возможностью, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Our incredible vaccine rollout has now provided protection to 3/4 of UK adults.

We should be proud of this huge national achievement.

It’s vital those who haven’t been vaccinated book their jab to protect themselves, their loved ones and allow us to enjoy our freedoms safely. pic.twitter.com/LG3X7J1d0K

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 10, 2021