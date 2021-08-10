В Великобритании провакцинировали от коронавирусной инфекции более 75% взрослого населения.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на личной странице в Twitter.

По информации Джонсона, две дозы вакцины от Covid-19 получили уже более 39700000 человек.

— Наше невероятное распространение вакцин обеспечило защиту 3/4 взрослого населения Великобритании. Мы должны гордиться этим огромным национальным достижением, — написал премьер.

Джонсон призвал тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса воспользоваться этой возможностью, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Our incredible vaccine rollout has now provided protection to 3/4 of UK adults. We should be proud of this huge national achievement. It’s vital those who haven’t been vaccinated book their jab to protect themselves, their loved ones and allow us to enjoy our freedoms safely. pic.twitter.com/LG3X7J1d0K — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 10, 2021

Вакцинация от Covid-19 продолжается по всему миру с мая 2020 года и является единственным надежным методом предотвратить тяжелое течении болезни.

Читайте: Физраствор вместо Covid-вакцины: в Германии тысячи людей не получили укол от вируса

Сейчас ученые особенно подчеркивают важность вакцинации, так как по миру распространяется опасный Covid-штамм Дельта, который характеризуется тяжелым течением болезни.

В Соединенных Штатах хотят даже ввести обязательную вакцинацию третьей дозой препарата Pfizer, чтобы обеспечить усиленную защиту от коронавируса.