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Факты / Мир / Мировые новости
Софія Зінов'єва |

В Великобритании от коронавируса вакцинировали уже 3/4 граждан

вакцинація

В Великобритании провакцинировали от коронавирусной инфекции более 75% взрослого населения.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на личной странице в Twitter.

По информации Джонсона, две дозы вакцины от Covid-19 получили уже более 39700000 человек.

— Наше невероятное распространение вакцин обеспечило защиту 3/4 взрослого населения Великобритании. Мы должны гордиться этим огромным национальным достижением, — написал премьер.

Джонсон призвал тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса воспользоваться этой возможностью, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Вакцинация от Covid-19 продолжается по всему миру с мая 2020 года и является единственным надежным методом предотвратить тяжелое течении болезни.

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Сейчас ученые особенно подчеркивают важность вакцинации, так как по миру распространяется опасный Covid-штамм Дельта, который характеризуется тяжелым течением болезни.

В Соединенных Штатах хотят даже ввести обязательную вакцинацию третьей дозой препарата Pfizer, чтобы обеспечить усиленную защиту от коронавируса.

Фото: Depositphotos

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