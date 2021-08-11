В Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу осудили на 2,5 года за участие в акциях протеста

В Беларуси вынесли приговор многократному чемпиону мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексею Кудину. Суд назначил спортсмену 2,5 года колонии строгого режима за участие в акциях протеста против режима Лукашенко.

Об этом сообщил правозащитный центр Вясна.

До решения суда местный прокурор просил посадить спортсмена на 3,5 года.

Кудина признали виновным в сопротивлении силовикам с применениям насилия во время акции протеста, проходившей 10 августа 2020 года.

Во время акции протеста, которая проходила возле Минска, спортсмен отправил в нокаут несколько сотрудников милиции, которые, собственно, задерживали его.

В результате Кудина поместили под административный арест, затем оштрафовали и возбудили уголовное дело.

В ноябре спортсмен не пришел в суд. Тогда власти объявили его в розыск.

Впоследствии, в январе, Кудина нашли в Москве, куда он сбежал, и задержали.

Белорусские правоохранители направили к властям РФ запрос об экстрадиции Кудина.

В то же время белорусские спортсмены обратились к россиянам с просьбой не делать этого из-за угрозы преследования и пыток.

Известно, что 21 июля Европейский суд по правам человека даже принял решение о том, что Россия не может экстрадировать Кудина в Беларусь.

Однако на следующий день стало известно, что его таки выдали режиму Лукашенко.

Что известно о Кудине

Алексей выступает в тайском боксе, кикбоксинге и смешанных боевых единоборствах в супертяжелом весе.

Спортсмен — заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2012).

На его счету — победы чемпионатов мира по тайскому боксу среди любителей за 2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы.

Также Кудин — чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы) и чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год, версия WBKF).

Скандальные выборы в Беларуси

9 августа 2021 года прошел год со дня президентских выборов в Беларуси. Тогда из-за несогласия с результатами волеизъявления в стране начались массовые протесты, задержания, аресты и преследования.

По результатам экзит-пола лидером избирательной гонки объявили Александра Лукашенко с 79,7% поддержки.

В день выборов в Беларуси задержали не менее 120 человек.

В то же время мир осудил разгон митингующих в Минске, которые вышли на протесты из-за предварительных результатов выборов.

Больше о том, как прошел год после выборов в Беларуси и что изменилось — читайте в материале.

Фото: Алексей Кудин