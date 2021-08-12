В Греции за неделю задержали 118 человек по подозрению в умышленных поджогах, 18 из них – арестовали.

Об аресте трех человек ходатайствовала пожарная часть, семерых арестовали после предварительного расследования дирекции, специализирующейся на вопросах поджогов, одного – после ордера, выданного следователем, и еще семерых – по предварительному расследованию служб ELAS.

Возраст арестованных – от 15 до 78 лет.

Один из арестованных сжигал на Лесбосе овечью шерсть, другие – добывали медь из кабелей в парке города Серри.

В Гизе иностранец пытался поджечь дерево и сухую траву с помощью бумажных полотенец и смятых пачек сигарет.

В Крионере пожарный-волонтер сам разжигал пожары, чтобы их потушить. Таким образом он устроил четыре возгорания.

Кроме того, арестовали шесть человек, которые грабили дома, что пострадали после пожаров.

Тем временем сто украинских спасателей продолжают помогать с тушением пожаров в Греции.

Им удалось локализовать низовой пожар, протяженностью около 4,5 тыс. м, верховой пожар, площадью 900 кв. м, и ликвидировать отдельные очаги, площадью 1,2 га, вблизи города Каматриадес.

Пожарные спасли отдельно расположенный жилой дом, две хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 га оливкового и фигового сада.

Сжигали шерсть и добывали медь: в Греции из-за поджогов арестовали 18 человек / 7 фотографий

Пожары в Греции вспыхнули в начале августа. Власти страны для борьбы с огнем привлекли полтысячи пожарных, десятки вертолетов и самолетов.

В критических районах спасатели организовывали эвакуацию местных жителей.

6 августа в Грецию на помощь в тушении пожаров вылетели 100 украинских спасателей.

Ориентировочно сотрудники ГСЧС из 10 областей Украины пробудут там 10-14 дней.

Одной из основных причин пожаров в Греции считают сильную жару: 2 августа в нескольких регионах была зафиксирована температура +46.

Источник: Skai, ГСЧС

Фото: ДСНС