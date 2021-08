Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные

С военного аэродрома в Киеве для помощи Греции вылетели 100 украинских пожарных. Начиная с августа в стране продолжаются лесные пожары.

Для помощи греческим коллегам были привлечены пожарные ГСЧС из 10 областей Украины. Единственная женщина в спасательной группе — врач медцентра ГСЧС Украины Евгения Менжулина.

Среди пожарных много тех, кто имел опыт тушения лесных пожаров в Чернобыле, охвативших радиационную зону весной 2020 года. Известно, что в Греции они пробудут 10-14 дней.

Есть опыт Чернобыля: украинские пожарные помогут ликвидировать лесные пожары в Греции / 7 фотографий

Главной причиной пожаров в Греции стала сильная жара: 2 августа в нескольких регионах была зафиксирована температура +46.

Сейчас средняя температура в районах, где продолжаются пожары, находится на отметке +40.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021