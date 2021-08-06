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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Есть опыт Чернобыля: украинские пожарные помогут ликвидировать лесные пожары в Греции

Есть опыт Чернобыля: украинские пожарные помогут ликвидировать лесные пожары в Греции

С военного аэродрома в Киеве для помощи Греции вылетели 100 украинских пожарных. Начиная с августа в стране продолжаются лесные пожары.

Для помощи греческим коллегам были привлечены пожарные ГСЧС из 10 областей Украины. Единственная женщина в спасательной группе — врач медцентра ГСЧС Украины Евгения Менжулина.

Среди пожарных много тех, кто имел опыт тушения лесных пожаров в Чернобыле, охвативших радиационную зону весной 2020 года. Известно, что в Греции они пробудут 10-14 дней.

Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные
Есть опыт Чернобыля: украинские пожарные помогут ликвидировать лесные пожары в Греции / 7 фотографий

Пожары в Греции

Главной причиной пожаров в Греции стала сильная жара: 2 августа в нескольких регионах была зафиксирована температура +46.

Сейчас средняя температура в районах, где продолжаются пожары, находится на отметке +40.

Власти Греции для борьбы с огнем привлекли полтысячи пожарных, десятки вертолетов и самолетов.

В критических районах спасатели организуют эвакуацию местных жителей.

Аномальная жара на востоке Средиземноморья также вызвала пожары в Турции, Албании и Италии.

Фото: Depositphotos

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