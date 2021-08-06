Пожары в Греции 2021: на помощь вылетели украинские пожарные

С военного аэродрома в Киеве для помощи Греции вылетели 100 украинских пожарных. Начиная с августа в стране продолжаются лесные пожары.
Для помощи греческим коллегам были привлечены пожарные ГСЧС из 10 областей Украины. Единственная женщина в спасательной группе — врач медцентра ГСЧС Украины Евгения Менжулина.
Среди пожарных много тех, кто имел опыт тушения лесных пожаров в Чернобыле, охвативших радиационную зону весной 2020 года. Известно, что в Греции они пробудут 10-14 дней.
Пожары в Греции
Главной причиной пожаров в Греции стала сильная жара: 2 августа в нескольких регионах была зафиксирована температура +46.
Сейчас средняя температура в районах, где продолжаются пожары, находится на отметке +40.
Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo
— Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021
Власти Греции для борьбы с огнем привлекли полтысячи пожарных, десятки вертолетов и самолетов.
В критических районах спасатели организуют эвакуацию местных жителей.
Аномальная жара на востоке Средиземноморья также вызвала пожары в Турции, Албании и Италии.