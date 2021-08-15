Международная корпорация бизнес-машин IBM позволит сотрудникам вернуться в офисы с сентября, но при условии, что они вакцинировались.

IBM вновь введет офисный режим в тех американских штатах, где позволяет эпидемиологическая ситуация.

В то же время в результате распространения штамма Дельта Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) опубликовал новые указания, согласно которым даже полностью вакцинированные лица должны носить маски. Это заставило ряд компаний отложить возвращение в офисы.

Накануне в CNN уволили трех сотрудников за то, что они вернулись в офис без вакцинации от Covid-19.

Это один из первых случаев, когда работодатель увольняет сотрудников за нарушение требований компании о вакцинации.

Заметим, что в США ситуация, когда компании требуют обязательной вакцинации сотрудников, законна.

Источник: Экономическая правда