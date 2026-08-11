Украина и Молдова ведут переговоры о возможности транспортировки украинского зерна по железной дороге через молдавскую территорию в румынский порт Констанца.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Украине и Молдове.

Транзит зерна через Молдову

Такой маршрут Киев рассматривает как альтернативу морским перевозкам, которые в последнее время все чаще оказываются под угрозой из-за российских атак.

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По данным Reuters Украина хочет получить от Молдовы 50% скидку на номинальный тариф за транзит зерновых грузов. В настоящее время украинская сторона собирает информацию от экспортеров о потенциальных объемах перевозок.

Представитель Молдовских железных дорог подтвердил, что скидку на 50% обсуждали в ходе переговоров. В то же время молдавская сторона хочет получить от Украины гарантии объемов зерна, которые будут перевозиться по этому маршруту.

Сколько зерна может перевозить маршрут

По оценке бывшего руководителя Молдавских железных дорог Олега Тофилата, железнодорожный коридор через Молдову способен перевозить около 4,5 млн. тонн зерна в год.

Украинская сторона считает, что этот маршрут может обеспечить около 10% общего экспорта зерна страны.

Молдавия уже использовалась как транзитное направление украинской аграрной продукции. В частности, по железной дороге перевозили украинское зерно в 2022–2023 годах.

Альтернатива морскому экспорту

Необходимость расширения сухопутных маршрутов усилилась из-за российских ударов по украинской портовой инфраструктуре и судам.

11 августа министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Болеа посетил Одесскую область. В ходе встречи с украинским коллегой Николаем Калашником стороны обсудили улучшение железнодорожного сообщения и увеличение транзита.

Следует отметить, что Украина более 90% экспорта зерновых осуществляет морем.

Министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщил Reuters, что прогноз экспорта зерна в сезоне 2026-2027 годов скорректировали до 38-40 млн тонн из предыдущих 43 млн тонн.

Для Кишинева увеличение украинского транзита может стать источником дополнительных поступлений. В то же время, молдавские аграрные организации опасаются, что дешевле украинское зерно может усилить конкуренцию на внутреннем рынке и повлиять на цены на продукцию местных фермеров.

Источник : Reuters

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